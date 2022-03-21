年底選戰升溫，民進黨台北市黨部今天開始辦理議員初選領表，民進黨台北市議員蘇系王閔生、英系吳沛憶、正國會許家蓓、友英陳慈慧今不到9點就搶頭香前往北市黨部領表，四人跨選區、跨派系喊話衛福部長陳時中投入2022台北市長選舉，扮演最強母雞，讓議員全壘打。

王閔生說，陳時中主持疫情過程，讓台灣安然不過疫情，是全世界地一名成果，陳時中沉著冷靜，協調各單位共同對抗疫情，成績非常優異，讓台灣屢屢登讓國際版面，希望陳時中以沉著應對性格加上行政能力，面對台北市未來少子化、人口減少、人口老化等問題，相信可以為台北帶來更好的發展。

王閔生表示，四位議員共同領表登記的同時，也是希望黨中央、主席，能提名陳時中當議員選舉最強母雞，讓他市長當選、議員全壘打。

陳慈慧說，以陳時中沉著冷靜性格，去年疫情非常嚴重之時，面對在野黨質疑，陳時中也是用他非常高的智慧、EQ在處理，因此跨選區站出來支持陳時中當最強母雞。

吳沛憶說，他們4人是同個質詢小組，平常在基層跑，基層對於陳時中出來參選2022台北市長期待的呼聲是非常高，也認為說議會要有強力支持，讓未來台北市執政跟治理可順利去推動新的政策跟方向。

許家蓓指出，松山信義區因為人口流失關係減少一席，對她自己來說壓力非常大，因為她在松信是最年輕、資歷最淺的議員，所以就要加倍努力勤跑基層，希望陳時中當最強母雞，讓北市全部的議員都可以全壘打，為台北市民服務。