前「酒國名花」凌威威（本名：謝伊琪、舊藝名：凌葳威）過去曾當選中國小姐第6名，當年憑著外型亮麗、大尺度談話風格闖蕩演藝圈，隨著《華燈初上》爆紅，在酒店打滾多年的凌威威，昨（20日）則驚宣布要砸2.5億拍酒店影集，凌威威認為，外界都對酒店題材很有興趣，「當然是我來拍最寫實啊，（預算）沒有上限」。

凌威威過去曾涉足酒店圈，她以敢言敢說的大尺度談話風格，被封為「最年輕媽媽桑」，根據《自由時報》報導，凌威威昨受訪時宣布要砸2.5億拍酒店影集，凌威威認為，外界都對酒店題材很有興趣，「當然是我來拍最寫實啊」，還強調預算沒有上限，而凌威威表示，她17歲就在大富豪酒店當公主，去日式酒店也是常有的事，凌威威表示，她會運用她的人脈商借出最高級的便服酒店場景來拍，凌威威表示：「沒有做到考察事實、場景、服裝、故事題材的都不行」。

至於2.5億高成本要從何而來？凌威威表示，出資的金主會評估，自己也會佔有三分之一的股份，資金全部到位後，她會先審核過濾不必要的開銷。其實不只拍戲，凌威威還表示，一直有電視台想找她，把她的人生故事拍成電視劇，對此，凌威威則說，她現在已有金主「他們想買版權要改編成戲，我要當製作人，選角我來選、劇本我來寫，會拍這30年來真實的酒店生態。」

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