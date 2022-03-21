近年孩子的家庭作業花招百出，常出現家長被考倒的情況。一名媽媽在臉書社團分享就讀幼兒園孩子的家庭作業，其中一題問一尊紅髮布袋戲偶身份，讓她丈二金剛摸不著頭腦，崩潰上網尋求網友協助，圖片曝光，許多家長直呼「太為難了」，也有網友歪樓喊，「是剛出道的李玟」。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社》PO出幼兒園孩子的回家作業，其中一題的題目為「班上的布袋戲偶身分不明，請家長協助。」只見圖片中一尊紅色頭髮的布袋戲人偶，身穿綠紅相間的戲服，臉上還有大大的腮紅、紫色眼影及橘紅色眉毛，令她崩潰「跪求這尊是誰？請網友幫忙解答。」

原PO分享家中幼兒園孩子的回家作業問「這尊人偶是誰」。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文曝光後，不少家長看傻眼，紛紛留言，「好加在我們家孩子幼兒園沒有這種作業，太為難家長了」、「幼兒園出這種作業也太誇張」、「為什麼幼兒園要出這麼恐怖的作業」、「幼兒園出個佩佩豬當作業很難嗎？」、「確定不幫孩子換幼兒園嗎？」、「這題放棄吧！這年代已經很少人看布袋戲了」。

不少網友歪樓認為和剛出道的李玟很像。（圖／翻攝自爆廢公社）

留言中也有不少人貼出歌手李玟的照片歪樓說，「應該是剛出道的李玟？」、「是李玟吧？有一首歌Di Da Di的照型和這個很像」、「選李玟正解」、「一定是歌手CoCo李玟啦」。