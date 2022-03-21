刑事局偵九大隊林姓偵查員，因母親患病生活無法自理，僱用印尼籍看護長期照料，然因照護問題，他被看護「阿迪」指控涉嫌虐待，雙方互控。刑事局21日指出，已主動調查，並依妨害自由、強制罪等由，將林員移送新北地檢署參辦，並調整至內勤靜候調查，行政責任待偵結後追懲。

刑事局今天表示，林員因為聘僱看護問題，衍生糾紛，林員事後深表悔意，在仲介調解下已與外籍看護和解中，刑事局將其列為關懷輔導對象。

刑事局說，針對同仁勤餘的個人行為涉及不法，深感遺憾，將加強同仁法制觀念，並列為案例教育宣導。

被控虐待外籍看護的是刑事局偵九大隊38歲林姓偵查員，成功大學電腦與通信工程研究所畢業，2018年進入刑事局偵查第九大隊任職，負責網路科技犯罪偵查。

印尼籍女看護「阿迪」 控訴，林認為她對其母親的照顧不周，竟對她上銬、打巴掌、掐脖，還連續將她趕出家門2晚、罰跪4小時，甚至逼她穿上老人家的尿布。她不堪受虐，逃出林家，透過律師提告。

經警方內部調查，林員用來銬看護的手銬，並非警用手銬，其他仍需釐清。刑事局約談林員時，他堅稱是女移工打傷他的失智年邁母親，才情緒失控打人，事後感到懊悔。刑事局強調，若是林有違法，一定究責，絕不寬貸。