我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞應我方邀請，預計將於3月21日至25日率團來臺進行國是訪問，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎友邦元首來訪。此行為柯布亞總統於2020年就任後首度訪臺，對於深化兩國邦誼具有重大意義。

張惇涵表示，總統將在3月22日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈柯布亞總統「采玉大勳章」，表彰其對增進兩國合作及邦誼之卓著貢獻。同日午間，總統也將於總統府設國宴款待，就兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

他說，柯布亞總統曾多次於國際場合力挺臺灣的國際參與，積極推動兩國各項領域的交流合作。而中華民國與馬紹爾群島共和國建交24年，雙方也有深厚的文化連結，在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、基礎建設及永續發展等領域合作密切。

此次訪團成員另包括：外交暨貿易部長粘瑞、參議員貝將等重要成員。期盼透過此次柯布亞總統來訪，讓兩國的堅實邦誼更加深化，兩國持續攜手合作，增進人民福祉、走向世界，展現海洋國家的格局。