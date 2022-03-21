鋒面今天接近台灣，全台天氣不穩定，中央氣象局長鄭明典指出，從雷達合成回波圖上能看到回波持續移入，有局部陣雨，然而今早7點的回波圖出現一個大圓圈，幾乎圈住三分之二的台灣，引起大家關注，對此鄭明典解釋，「是雜訊」。

氣象局的雷達回波圖從今早6點多開始突然出現超大圓圈，一直持續到早上7、8點，引起大家關注，直呼「這個雷達回波自帶光圈耶」、「雨層雲剛好有一個大圈圈，好特別！」、「就是那個圈」、「這圓很特殊耶很想知道怎麼來的」，網友紛紛詢問回波圖上的圓圈是什麼。

對此，鄭明典今早發文，表示早上7點雷達回波圖上的大圓圈，其實是圓形雜訊，現在已經消除，之所以會出現圓圈是因為雷達回波拼接過程雜訊沒消除完全，「知道成因就可以很快地消除」。

至於近日天氣，氣象局表示，今天受鋒面接近影響，天氣較不穩定，東半部有局部不定時的短暫陣雨，西半部、澎湖、金門、馬祖水氣增多，有局部短暫陣雨或雷雨，明、後天鋒面通過、東北季風增強，雨勢明顯又降溫，北部下探16度、高溫剩20度。