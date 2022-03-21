上海市疫情防控工作記者會今（21日）上午10點舉行，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，昨（20日）上海市新增24例新冠肺炎本土確診病例和734例本土無症狀感染者，目前已臨時增設集中隔離治療點，加快收治感染者。

鄔驚雷說，24例本土確診病例中，22例在閉環隔離管控中發現，2例在相關風險人群核酸篩查中發現；734例無症狀感染者中，652例在閉環隔離管控中發現，82例在相關風險人群核酸篩查中發現。758名陽性感染者，落實閉環轉運至本市新冠肺炎定點醫院進行隔離治療或隔離醫學觀察，目前情況穩定。

鄔驚雷指出，截至21日9時，這次疫情上海市已累計排查到在滬密切接觸者24675人，均已落實管控，其中22421人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬密接的密接60024人，均已落實管控，其中56711人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。根據流調和風險評估，對多個區域人員進行了篩查，除了已報告的確診病例和無症狀感染者外，目前已出結果均為陰性。

此外，針對這幾天上海出現的陽性感染者數量較多，鄔驚雷說，這是前期篩查工作的反映，也臨時增加了一些集中隔離治療點加快收治感染者，這是實現社會面「動態清零」的工作基礎。目前，上海正面臨著複雜嚴峻的疫情考驗，要堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，及時發現問題、推動解決問題，強化數據分析、科學研判、分類處置，完善篩查方案，提升檢測能力，優化組織方式，做到應檢盡檢。要加強宣傳引導，積極回應社會關切，引導市民掌握更多防疫知識、增強自律意識、做好自我防護，上下同心，堅定信心，堅決打贏疫情防控阻擊戰。