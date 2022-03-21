美國首席防疫專家佛奇今天表示，Omicron亞型變異株BA.2傳染力雖較BA.1高，但病症沒有較嚴重，未來雖可能造成美國確診數成長，但不至於激增，目前無恢復嚴格防疫措施必要。

佛奇（Anthony Fauci）今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.2時表示，BA.2雖較BA.1具傳染力優勢，但未到幾倍之多，僅高出50%至60%，但未來仍應會成為全球主流變異株。

不過，佛奇指出，若檢視確診病例，會發現BA.2病症似乎沒有比較嚴重，也未有免疫逃脫現象。

佛奇預測，美國確診數可能會如歐洲國家一樣上升，尤其是目前也出現BA.2病例且近期鬆綁室內戴口罩等防疫措施的英國，「但希望我們不會看到確診激增，我認為這不會發生」。

佛奇說，目前防範確診激增最簡單的方式，仍是催打COVID-19疫苗與追加劑。至於美國是否可能恢復較嚴格防疫措施，佛奇表示，若確診病例激增，造成住院數成長，可能就要做好恢復防疫措施準備，但他現階段沒看到有此需求。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至3月12日當週，BA.1仍是美國主流變異株，占全美確診數60%至70%，BA.2次之，占約17%至28%。美疾管中心2月底公布新的口罩配戴指導方針，目前全美9成以上區域屬低或中等傳染率，室內不須配戴口罩。