圖左中國大陸洋蔥，圖右越南本地洋蔥。（網友提供）

2022年截至3月21日統計，生鮮洋蔥進口6560公噸，其中越南洋蔥4092公噸，進口佔比高達62％。（取自農糧產銷資訊整合平台）

2009年3月民進黨在野，時任立委、現屏東縣長潘孟安曾針對洋蔥產銷失衡，質疑中國洋蔥「洗產地」成越南洋蔥進口。據農委會統計，今年1至2月進口洋蔥以越南2116噸居冠，遭外界質疑越南洋蔥洗產地。雖然農委會強調沒有任何洗產地的證據，然而不願具名業者給出關鍵圖，證實中國大陸洋蔥早已改麥頭標來台。

根據農委會統計，我國2021年生鮮冷藏洋蔥進口量從高到低依序為紐西蘭1萬5371公噸、美國1萬1251公噸、韓國9760公噸、澳洲8945公噸、越南8452公噸；2022年截至3月21日統計，生鮮洋蔥進口6560公噸，其中越南4092公噸，進口佔比高達62％。

針對去年及今年我國從越南進口大量洋蔥，質疑遭對岸洋蔥洗產地，農委會主委陳吉仲今(21)日於立法院經濟委員會備詢表示，目前為止都沒有任何證據顯示有洗產地，但我們會跟越南來積極的聯絡，農委會將做好產銷調節，也不會讓洋蔥市場受到產銷調節或少數業者在價格上的控制，加上我們冷鏈機械化全部一體，農民的權利可完全受保障。

但有不願具名業者向記者提供關鍵圖片指出，目前在台灣販售的越南洋蔥沒有外包裝只有麥頭標，都是中國大陸洋蔥到越南後改麥頭標再出口，而且越南洋蔥在當地根本不用這種網袋。

農業專家「Lin bay好油」指出，洋蔥分成短日照品系跟長日照品系，像台灣、東南亞這些偏熱帶型雨多的地方，種植的都是短日照品系，所以都是由北往南採收，台灣洋蔥也是從中部彰化一路採收到高雄林園再進屏東，更南邊的越南洋蔥有能耐比屏東還早收成？越南身為一個要靠洋蔥大量進口的國家，可以在產季前輸出洋蔥到台灣，「真的太不正常了，你信嗎」？

他說，沒有證據不能冤枉，但政府有像以前去調查真偽嗎？以前管很嚴，現在大放水沒人敢講話，這就是一個「綠能」的案例，嘴巴講抗中保台，實際上大量放水疑似中國洗產地的越南洋蔥進來。