高雄市1名許姓男子3月19日傍晚駕車在小港區一處路口自撞路樹，救護員和警方趕抵將許男救出，所幸僅受輕傷，由於車子毀損，警方請許男先將車中貴重物品拿出時，驚見副駕駛座地板有數包毒品，隨後又在許男拿出的袋子中發現毒品，許男否認持毒，還要求若驗不出毒品，警方得向他道歉，結果證明毒品是海洛因和安非他命，訊後被依違反毒品危害防制罪嫌送辦。

小港分局大林派出所警員許煥毓、徐柏智，3月19日傍晚5時許，接獲報案，指小港區鳳鳴路近中林路口處發生一起自小客自撞路樹交通事故，駕駛受困車中，警方和救護員同步趕抵，將40歲的許姓男子從車中救出，所幸許男僅受輕傷。

當時許男精神恍忽、神情有異，由於車子毀損無法再開，警方請許男先將車中貴重物品拿出時，發現許男車子副駕腳踏墊下有數包白色粉末，研判是毒品，許男當下否認白色粉末是毒品，緊接著警方又在許男拿出的袋中查獲數小包毒品，警方吃驚地對許男說，「這裡也一堆，嚇死人了，你發了啦，這是安啦（指安非他命）」，這要拿回去驗，許男狡辯說，「若驗不出是毒品，你得向我道歉」。

警方將許男逮捕帶回查辦，驗出毒品分別是重3.97公克的海洛因，以及重0.49公克的安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例罪將許男移送法辦。

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