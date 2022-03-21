感覺常頭暈、臉上較無血色時，許多人會認為這是「貧血」體質，需要補鐵，但這個觀念只對了一半。因為貧血並非都是缺鐵造成，像是體內急性出血、慢性疾病發炎、維生素B12或葉酸缺乏及地中海型貧血、骨髓再生不良性貧血等，都會造成貧血症狀。但若是未經確認貧血原因就任意服用鐵劑，恐會造成鐵過量而沉積在肝臟、心臟、胰臟、關節等處，導致肝臟受損、心臟病、糖尿病和關節炎等各式慢性病，不可不慎。

貧血亂補恐中毒！營養師曝「缺鐵8症狀」 這類食物多吃不輸牛肉。(影音來源/營養師高敏敏、中時新聞網林荷玉製作)

●出現這些症狀 請先確診是否因「缺鐵性貧血」引起

貧血是一種常見的疾病，但並非單一的疾病，往往由於各種原因及疾病引起。營養師高敏敏指出，以缺鐵型貧血來說，大致會有8種表徵：

八種症狀恐是缺鐵。(資料來源/營養師高敏敏 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●缺鐵性貧血 好發族群

郭綜合醫院家醫科王義福醫師指出，造成缺鐵性貧血多元，包括

1.飲食攝取之鐵質不足；

2.鐵質吸收不良，例如胃炎、消化性潰瘍患者；

3.慢性出血者，如大腸直腸癌或憩室患者

4.月經量過多、懷孕授乳時婦女；

5.發育中的小孩，因鐵質需求量增加，若無適當的補充鐵質，也會出現缺鐵性貧血症。

醫師提醒，即便確診是缺鐵型貧血，也不要自行補充鐵劑，應就醫治療潛在疾病外，每日要補充原素鐵質(鐵劑)者，務必經醫囑服用；狀況不嚴重者，可多攝取含鐵質較高之食物。

●天然食材大補「鐵」 更高效率吸收有秘訣

高敏敏營養師指出，一般人認為紅肉的鐵質含量高，但若屬於合併有代謝症候群、心血管疾病等不宜多吃紅肉的族群，就可以透過多種蔬菜來補鐵。高敏敏強調，食用高鐵質食材時，可以搭配富含維生素Ｃ的蔬果，更能強化鐵質吸收效率。

富含鐵質的天然食材。(資料來源/營養師高敏敏 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●任意自行補鐵恐致「鐵沉積症」 導致鐵中毒

一般來說，利用天然食物補充鐵質並不會過量而產生毒性。但大量服用鐵劑，則可能造成腸黏膜出血、血氧過少、代謝性酸中毒及腎功能衰竭等，若長期服過量鐵劑，更會造成血色素沈著而引起肝硬化。所以千萬不要有「補鐵多多益善」的錯誤觀念，均衡營養、多吃天然食物蔬果，並且遵照醫囑，才能健康治療貧血。