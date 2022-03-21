55歲主播陳雅琳在電視圈多年，新聞主播和主持人表現出色，去年更是接任華視電視台台長一職，今年升任華視代理總經理，工作業務更重，健康狀況似乎亮起紅燈。前年（2020年）因視網膜脫離，一眼突失明緊急送醫治療，去年因為疫情停了看很久的中醫，結果左半邊身體痠麻感漸增，越來越不適，靠著老中醫用氣功治療才逐漸好轉。怎料近期被判後頸「後頸鈣化」，補救也很難完全好起來。

去年（2021）年底，視障者吳春成號召吳鎮安、古奇哲等盲人跑著和志工朋友，靠雙腳展開為期16天的環台公益路跑，希望能募集5千份年菜基金，送暖給6個社福機構。當時華視新聞《島嶼微光》主持人陳雅琳和節目攝影團隊，以此為專題，紀錄報導這場公益活動；陳雅琳首次下場擔任視障陪跑員，陪同視障者一同路跑，她坦言這項工作不簡單，「手臂擺動幅度和腳步必須和視障者一致，同時還得注意路況，包括車流人潮、地面起伏，和大大小小的障礙物，很擔心沒引導會讓對方受傷。」

而陳雅琳和視障者之間連著一條繩子，她身邊的視障者吳鎮安全程赤腳跑，陳雅琳提問為什麼光腳跑步，他說「我覺得用腳跑起來，過程中踩到水、石頭、草，我身體好像看見了台灣這個環境。」，話語間傳遞對台灣的愛，令人感動。

而身為按摩師的他，和陳雅琳跑步的肢體接觸發現陳雅琳有操勞過度，交感神經浮腫，加上後頸鈣化等問題，還說就算熱敷也沒救了，建議陳雅琳多做有氧運動改善體質，讓陳雅琳驚呼太厲害。