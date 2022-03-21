Steph is wearing a walking boot on the Warriors' bench pic.twitter.com/qSwSMgRxrJ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 21, 2022

前役遭到塞爾提克後衛史馬特壓傷造成左腳韌帶扭傷的勇士當家後衛柯瑞，21日穿著保護靴現身受訪，「一開始真的很痛，但情況一天比一天好轉，我試著努力復健，每天也有不同進度，我只想努力保持耐性。」他更強調自己會在首場季後賽前回歸。

提到史馬特那個被勇士總教練科爾賽後批評相當危險的撲球壓人動作，柯瑞自己倒是不會去責怪史馬特，反而認為那個動作就是比賽當中的一部份，「史馬特只是努力做出他該做的動作，但我不認為他的這個動作帶有惡意或是骯髒的。」

「你在一開始的階段不能太著急，」目前只能做上半場核心訓練的柯瑞表示，「當你想把球鞋重新穿上或重新回到場上之前，那是相當重要的步驟，你無法忍受那種酸痛感，你必須給自己更好選擇，假如你太著急，很有可能帶來反效果。」

勇士目前預估兩周之後再對柯瑞傷勢進行評估，科爾也希望柯瑞能在4月16日，也就是首場季後賽之前宣告回歸，柯瑞自己倒是信心滿滿，「我想自己擁有足夠的時間可以恢復，但我是一個樂觀主義者。」接下來就看柯瑞到底何時可以回來了。