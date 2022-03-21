結合多種數位技術的「臺灣意象展」，自即日起至5月20日在國立科學工藝博物館第一特展廳展出，高雄市長陳其邁陪同行政院長蘇貞昌出席展覽開幕記者會，並參觀各項展品。陳其邁表示，科工館是南部科學教育的重鎮，這次展覽結合數位新媒體互動手法，讓民眾可以更深度的了解臺灣、認識臺灣。

行政院長蘇貞昌提到，國立故宮博物院吳密察院長不只讓各地學生到故宮參觀，也將故宮帶到地方，甚至到偏鄉、離島，藉由增加可及性，方便沒想過或不方便去故宮者，認識人類的瑰寶，思考人類與這塊土地的關係。

結合5G前瞻數位新媒體展覽的「臺灣意象」展，是由國立故宮博物院，偕同國立臺灣博物館、高雄市立美術館等共同策劃，以「臺灣意象」為主體，藉由數位形式，展出我們生於斯、長於斯的台灣之風土人情。

「臺灣意象」為一個系列性展覽，本次首展以「帝國眼中的臺灣風物」為主題，闡述歷史上不同帝國對於臺灣島的凝視，以及台灣人在不同帝國治理下所凝聚出的自我認識與共同意識。

「帝國眼中的臺灣風物」分成三個展區：「圖像臺灣」、「風景臺灣」、「物產臺灣」，藉由不同帝國治理時期的圖像及文字，展現各異其趣的萬種風情，映照不同帝國在其治理意向下的視野，並透過部份議題反映出島內人民對於帝國治理的回應與調適。

在數位展示上，本展覽結合多種數位前瞻性技術，包含5G低延遲互動、8K高解析影像、高畫質透明螢幕與機械藝術互動，以及目前全國最大的4K畫質沉浸式劇場，期望透過數位新媒體與互動手法的演譯，簡明易懂而且具有趣味性地，讓觀眾領略到臺灣在各帝國治理下的歷史痕跡與獨特風貌。

陳其邁感謝蘇貞昌院長、國立故宮博物院院長吳密察的支持，本次展覽將藝術作品、傳統地圖與物產面向等，與最新科技包括5G AIoT、AR與VR應用結合，讓臺灣歷史生動、活潑呈現，更多市民朋友與學子們，能因此更方便的了解臺灣歷史文化及發展，促進文化與教育的平權。