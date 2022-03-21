壽險金控今年是否能多發現金股利？金管會主委黃天牧21日表示，壽險金控2021年獲利不錯，其金控下壽險子公司是否能上繳現金股利，保險局已有公式計算，但保險局會依各壽險金控「接軌IFRS17」的進度、財務情況「個別討論」，接軌充足者可多發現金股利「這合理」，且金管會將「適度」讓金控現金股利可反應去年獲利。

15家上市櫃金控2021年自結稅後獲利高達5,806.25億元，創歷史新高，其中五大壽險金控，即國泰金控、富邦金控、新光金控、中信金控及開發金控合計稅後獲利就近4千億元，主要多來自壽險子公司獲利創新高，這五家壽險金控下的壽險子公司合計去年稅後就賺2,791億元，若能上繳現金股利給母公司，五家金控即可提高現金股利發放率。

但由於壽險公司發現金股利，必須先由保險局檢視準備金是否提列充足、是否有出售未到期債券等，最後核定可發出的現金股利。

黃天牧在受訪時表示，以往保險業發放現金股利，保險局都有一個公式，2021年金融業獲利佳，尤其有壽險的金控都不錯，所以在現金股利發放上，保險局也會跟各金控去個別去考量，並不會因今年資本市場波動，更嚴格要求保留帳上的問題，是看各家壽險公司的財務體質與接軌進度。

但黃天牧亦釋出「利多」即金融業去年獲利極佳，「我想應該會適度的讓公司（股利）有所反應，所以會有一個合理的這個安排」，亦即金管會可能在現金股利上考慮投資人觀感，不會過度嚴格。

黃天牧強調，每家公司情況不一樣，接軌IFRS17（2026年接軌保險負債面會計財務會計）上的負擔也不太一樣，所以保險局會在既有的基礎之上，跟各公司各別再去做一些討論的，至於接軌充足者會讓他多發一點？黃天牧說：「這合理嘛」。