中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心今（21日）公布的3月LPR（貸款市場報價利率）顯示，1年期LPR為3.7％，5年期以上LPR為4.6％，均較2月持平，這是LPR連續兩個月保持不變，追隨本月中期借貸便利（MLF）操作利率穩勢。

2月金融數據全面疲弱，大陸國內疫情形勢亦出現兩年來的最嚴峻局面，但人行依舊保持定力，3月MLF超量平價續做，此前高漲的降息預期落空。而前兩月經濟數據意外強勁，為政策提供了緩衝墊，人行繼續鎮定觀察形勢變化。

此前連續19個月保持不變的LPR在去年12月和今年1月連續下調。其中，2021年12月20日，1年期LPR為3.8％，下調5個基點，5年期以上LPR為4.65％ ，與上個月持平。1月則進行了雙降，2022年1月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7％，下降10個基點，5年期以上LPR為4.6％，下降5個基點。