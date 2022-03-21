平面媒體公布六都市長滿意度民調，台北市長柯文哲竟是最後1名！台北市議員游淑慧指出，柯文哲在電視上敢罵敢言的形象獲得不少民眾支持，但身為台北市民，她確實感覺到台北在退步，「如果他（柯文哲）連資源最多的台北市都可以做到變最後1名，那他未來怎麼跟大家說會帶領好台灣？」

據最新民調，六都市長滿意度最高的是新北市長侯友宜，滿意度達90.9％；最低的是台北市長，滿意度僅61.4％。游淑慧表示，台北市是全台資源、預算最多的縣市，柯文哲也是歷任來花錢最多的市長，然而花了1兆3000億的預算，市長滿意度卻吊車尾，「是市民太挑剔，是媒體刁難他，還是他自我感覺良好、過度傲慢，都是別人的錯？」

游淑慧點出1個現象，台北市民對柯文哲的滿意度很低，外縣市民眾反而比較支持他，因為大家只看到電視上直言嗆辣的柯文哲，認為他很敢為民發聲，但總統不是光靠嗆辣就能帶領好台灣。

游淑慧認為，柯文哲當初選台北市長喊出的口號是「打造光榮城市」，這8年來滿意度卻一直下降，連台北市都顧不好該如何放眼2024年的總統大選，她建議柯文哲「市長最後1年，少說2024，努力讓自己從吊車尾往上爬比較實在。」