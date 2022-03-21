台中霧峰林家建築群是台中相當具歷史風貌國定古蹟。（馮惠宜攝）

台中市第一個古蹟歷史風貌維護計劃：「國定古蹟霧峰林家邊區域暨都市計畫管制檢討變更案」因地方認限制嚴格、妨礙地方發展，反彈激烈，在歷經6年多審議沒有進展後，台中市文化局日前主動撤回，移請文化部繼續設法推動。地方議員直指可惜，也期盼除了古蹟周邊風貌維護外，市府還可以積極推動街道改善、建置旅客服務中心，以充實觀光服務系統。

為維護霧峰林家古蹟及周邊區域歷史風貌，台中市文化局於104年11月向文資處提出「國定古蹟霧峰林家邊區域暨都市計畫管制檢討變更案」，這是台中市首度針對維護古蹟歷史風貌辦理的都計變更案；檢討範圍包括古蹟主體、周邊住宅區、公共設用地及民生路兩側地區，計分為古蹟保存區、歷史風貌維護地區及重點都市設計審議地區，面積18公頃。

這項都計檢討變更，包括修訂土地使用分區管制要點，增訂都市設計準則、劃設重點都市設計審議地區等，希望建立古蹟保存區周邊空間管理機制；其中重點都市設計審議地區，有關建蔽率、容積率、道路退縮寬及建築物立面、外觀、量體、屋頂、廣告物、景觀，都列入審議重點；緊鄰古蹟保存區的住宅區，則限制建築高度不得超過古蹟主體建築物的屋脊線。

台中市議員李天生表示，該計劃案值得肯定支持，不過涉及住戶權益，除了嚴格管制外，並沒有提供完善的獎勵配套措施，在民眾缺乏認同感和參與感下，胎死腹中，十分可惜。

台中市文化資產資處長李智富也說，國定古蹟屬於中央權責，這項歷史風貌維護計劃是文化部委託市府辨理，由於地方民眾和民代反應激烈，且執行期程過長無法保留，因此以現況結案並將本案資料送請文化部另行辦理。

李天生認為，除了古蹟周邊風貌維護外，市府還可以積極推動街道改善、型塑特色景觀、建置旅客服務中心及霧峰林家資料庫，充實觀光服務系統；同時規劃串連周邊景點，配合文化節慶辨理行銷，將霧峰林家營造成為歷史文化園區，進而帶動霧峰整體觀光發展。