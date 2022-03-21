台灣第一家由產官學攜手組成的國立中山大學「國際金融研究學院」日前揭牌，總統蔡英文與台灣22家金融機構代表皆出席力挺，中山大學21日表示，金融學院管理委員會已一致同意，由高雄銀行（2836）董事長董瑞斌擔任院長，宣示為台灣打造一支堅強的「國際資產管理國家隊」，培育國際金融人才。

中山大學國際金融管理學院院長董瑞斌為美國范德比大學（Vanderbilt University）經濟學博士，專長為財務管理、經濟分析及數位金融（FinTech），曾任第一金控兼第一銀行董事長、悠遊卡投資控股公司董事長、兆豐金控總經理兼兆豐票券金融公司董事長、中央存保公司董事長、台灣菸酒公司董事長、高雄市政府財政局局長及台經院財務金融所所長等，資歷完整。

董瑞斌指出，中山大學國際金融研究學院成立有兩大目標，其一是扮演台灣金融界與學界的溝通橋樑，現今學用落差是透過產學合作彌補，但畢竟這僅是個別企業與學校的合作，效益難以擴大。

他強調，「體質上必須做全面性的改變，才能改變台灣整體的金融產業，把學用差距縮到最小」，此外，縮小台灣現今金融業與國際金融業的差距，也是當務之急。

「這點必須從師資下手」，董瑞斌表示，中山金融學院師資皆為具高階金融實務及國際金融組織實戰經驗的國際講座教師，他們將與國內教授混合授課，來自產業的學生可與金融或監管背景者，一起架構出適合在網路世代金融產業生態圈的創新商業模式，期能在國際化的學習環境中，培育具創新視野兼具國際移動能力、高階金融商品開發設計之國際資產管理人才，及金融機構國際化營運管理人才，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

中山大學表示，國際金融研究學院先期設立國際資產管理研究所，開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，採英語授課，招收對象為金融界中級主管、政府監理機關及科技產業上下中游等專業人士，有3年以上相關業界資歷及多益850分以上者；課程規劃藉由探討商業模式創新實作進行，建構更多元的金融領域專業知能及實作經驗，每年將提供約200萬元獎學金，擇優讓學生至國際大學學習，國際金融學院未來也將結合高雄市5G AIOT發展進駐85大樓，透過跨領域金融與科技的結合，培育具產業服務、科技金融及資安的人才，帶動城市的創新與永續發展。