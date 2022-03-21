台積電今年以來遭外資持續賣股，上周四（17日）才轉買超逾2萬張，結束連18天賣超的狀況，沒想到周五再度遭賣超1492張，顯示外資調節台積電的行動仍未停止。即使如此，有外資仍力挺台積電，並將目標價喊上1052元，引起網友們熱議，但許多人竟不領情，狠批外資又發「出貨文」強調只要外資持續賣股，台積電股價還會繼續下跌。

年初台積電曾衝上688元新高價，但後續未能持續上攻，反而頻頻走跌，今年以來累積下跌7%，接連跌破600元、580元及560元等重要支撐，其中外資連18天賣超台積電是造成股價崩跌的最大主因，上周四雖一度轉買超，但隔天仍小賣逾1400張。

在此狀況下，有券商將台積電目標價調高至1052元，並認為晶圓代工供應市況緊俏，台積電仍有議價優勢，但PTT網友們卻不買帳，甚至狠虧報告是出貨文，只要外資不罷休，台積電股價還可能繼續下跌。

網友表示，「訊號來了」、「有機會買550了嗎」、「能搞到大家都不相信也是蠻厲害的」、「又要崩了，這次會破去年的低點吧」、「亂喊又不用花錢的概念」、「小兒連買18天我就相信會破千」、「不要再騙了，先連18天買超再說」、「700都還沒見過，真的是隨便喊」、「只要外資繼續賣，GG還是會殺」、「越喊越離譜，你怎麼不直接喊無限大。」

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