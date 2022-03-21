24年前年僅17歲的林姓少女，遭人毒打絞死焚屍，直到前年才偵破，最高法院刑事大法庭統一見解，認為本案仍有刑事追訴權，承審法官據此依成年人與少年共同犯殺人等罪，將行凶的潘子鑑、陳諭詩判囚14年6月，殺人時15歲的陳姓少女判刑14年2月，全案定讞。

現年43歲的潘子鑑、44歲陳諭詩，及42歲吳男、39歲陳女曾合資在桃園經營檳榔攤，1998年潘男等4人因細故共同毆打並拘禁當時只有17歲的林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

刑責部分，去年高院考量潘子鑑、陳諭詩殺人時太年輕，思慮欠周，輕判14年6月徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年判刑14年2月，潛逃國外的吳昶弘則通緝中，案經上訴後，最高法院駁回，全案確定。

民事求償部分，桃園地方法院一審認定潘子鑑等4人殺害少女，造成林父痛失愛女，天人永隔，精神極大痛苦，須負連帶賠償責任，但因潘、陳主張已超過10年求償時效，抗辯應免賠，法官只判決陳諭詩及逃亡中的吳昶弘各賠177萬7873元。

陳諭詩不服提上訴，高院二審認定他在1998年殺人，但林父去年才提求償訴訟，超過《民法》所定10年的最長時效期間，請求權時效已完成，改判免賠。