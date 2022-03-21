大陸重慶日前公佈的《2021年重慶市國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2021年年末全市農民工總量756.3萬人，比上一年增長2.7％。其中，外出農民工513.6萬人，下降1.7％；本地農民工242.7萬人，增長 13.4％。

外出農民工是指在戶籍所在鄉鎮地域外從業6個月及以上的農村勞動力；本地農民工是指在戶籍所在鄉鎮地域以內從業6個月及以上的農村勞動力，即在鄉鎮內就地就近就業。

重慶市統計局對於本地農民工增長的解讀是，「農民工返鄉創業效果凸顯」。重慶是大陸少有的會在年度統計公報中披露農民工總量的省份，而近年來重慶市外出農民工人數已連續三年下降。

2018年，重慶全市農民工總量766.03萬人，比上年增長2.8％。其中，外出農民工553.95萬人，增長2.8％；本地農民工212.08萬人，增長21.1％。

2019年，重慶全市農民工總量758.6萬人，比上年下降1.0％。其中，外出農民工541.9萬人，下降2.2％；本地農民工216.7萬人，增長2.2％。

2020年，重慶全市農民工總量736.6萬人，比上年下降2.9％。其中，外出農民工522.6萬人，下降3.6％；本地農民工214.0萬人，下降1.2％。