現年23歲的大陸知名男星王鶴棣，2018年因演出大陸版「流星花園」中的「道明寺」一角而備受矚目，近期又演出夯劇《理智派生活》使他人氣快速飆升，活躍於各大綜藝節目，成功打開知名度。不過，被視為最有潛力偶像男演員的他，近日卻爆出帶著長髮女子回家過夜，兩人還穿同款情侶外套，疑似戀情被抓包。

根據大陸媒體《搜狐娛樂》的報導，王鶴棣近日被人發現開車載著一名長髮女子回到住處，而下車時他雖頭戴棒球帽與黑色口罩盡量低調，但卻遮擋不了他的魅力與帥氣，而一旁的長髮女子則是綁著高馬尾，雖同樣穿著黑色外套，卻被發現兩人疑似穿著同款情侶裝，王鶴棣還貼心的下車幫女子拿東西，一路有說有笑的一同返回家中過夜。

八卦媒體「攝影劉大錘」隨後也發文爆料拍到實槌，從王鶴棣回到北京的第2天就被拍到帶著女生從家裡走出，一起前往朋友家聚會，直到深夜兩人再一同回家，膩在一起整整3天還同進同出，讓人不免懷疑兩人的真實關係。

事實上，王鶴棣過去也曾被拍到與一名長髮女子一同進出，該名女子據傳是與他交往多年的大學同學，但王鶴棣都沒有對外多做說明，而近日被拍到的女子疑似是同一人，也讓網友看了紛紛留言「他一直都有女友而且感情穩定，很專一的帥哥」、「去年還是前年不就曝光過了嗎？還是同一個就沒問題，說明他還挺專一的」、「春天到了，又到了戀愛的季節」、「好男人，一直都同一個」意外引發關注。