【愛傳媒左化鵬專欄】3月20日天朗氣清，又偕內人去登山。山徑入口處，有一隻癩皮黑犬，攔路呼呼大睡，聽到陌生人的腳步聲，一驚而醒，露出森森白牙，狺狺狂吠。算了！好男不與狗鬥，為了顧及牠的尊嚴，我放下手杖，繞道而行。

走一條便道，拾級登山。住家附近的這座鶯歌石山，山不在高，有仙則名。三步一小宮，五步一大廟，終年祥雲繚繞。「好康逗相報」，古今中外的仙佛，皆慕名而來，彼此不爭地盤，比鄰而居，受人膜拜，分享香火，雨露均霑，和平共處。我注意到浙江普陀山「通明寺」，也前來分一杯羹，不久前，在此興建了一座規模宏大的基隆分院。

我和內人，兩年前的今天，也曾登臨此山，一樣的天氣晴和，春風駘蕩，一路上，蟲鳴鳥叫，山花漫爛。雖是假日，少有行人，我們沿著天際線大縱走西段的山脊，忽高忽低，蜿蜒曲折，走向獅球嶺。只可惜石階上片片落葉，已掩蓋了我們當年走過的足跡。

沿途花香撲鼻，聞到的都是桂花、含笑、和柚子花香，叢雀和春蟬歡唱迎客，松鼠在林間樹梢窺視，幾隻台灣藍雀飛前飛後一路伴行。走乏了，我們坐在一棵老樹的枝幹上歇腳，傾聽寺廟的空谷梵音，遠眺基隆港海景，和山下的萬家燈火。寵辱偕忘，愜意極了。

作者為資深媒體人

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