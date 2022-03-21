Keldon Johnson called game against the Warriors 😳 pic.twitter.com/E5yKw3esBI — Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2022

眼見勇士就快到手的勝利，就這樣被凱爾登強生搶走了！少了柯瑞助陣的勇士，打到最後3秒還領先馬刺1分，卻先被珀特爾罰球追平，然後凱爾登強生在亂軍當中搶到進攻籃板第一時間補進，幫助馬刺110比108氣走地主勇士，勇士簡直輸得莫名其妙。

少了柯瑞助陣的勇士，一開賽就被馬刺壓著打，打完首節，更以22比36落後，幸好次節靠著克雷湯普生、普爾、歐托波特等人火力，勇士逐漸縮小落後差距，可惜維塞爾在上半場結束槍響同時投進壓哨三分球，馬刺仍以63比57領先。

打到第3節還剩6分50秒，卓雷蒙格林吞下第2次技術犯規被趕出場，情勢對勇士更加不利，幸好普爾和克雷湯普生幫助勇士再次追上，甚至打到最後關頭，取得105比104首次超前，可是賈許傑克生馬上投進三分球，馬刺又領先兩分。

普爾末節最後54.4秒切入上籃，雙方再次平手，威金斯最後3秒站上罰球線兩罰中1，沒想到最後2.4秒盧尼被吹犯規，讓珀爾特先罰進1分追平，第2罰雖然沒進，凱爾登強生在亂軍中意外把球補進，時間僅剩0.3秒，勇士已經無望。

馬刺以替補前鋒賈許傑克生25分最高，穆雷也有19分、8助攻與6籃板，凱爾登強生14分、7籃板及5助攻，維塞爾12分；勇士以普爾28分最高，克雷湯普生也有24分，威金斯與歐托波特各有16分，但卓雷蒙格林被驅逐出場，確實給勇士帶來傷害。