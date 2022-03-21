土耳其裔藝人吳鳳在台灣落地生根，跟台籍老婆陳錦玉(Rynne)婚後生了2個可愛的女兒，目前已在台灣定居15年以上，還取得中華民國身分證，多年來致力於推廣台灣文化，而他平時帶娃親力親為，也會融合台灣與土耳其的思維，發展自己一套育兒理念，日前吳鳳po文透露在公園看到一個父親帶著小孩，父子二人竟在公園各自滑手機，讓他雷達大響，不禁嘆：「如果有人怕孩子哭鬧，其實不要生寶寶比較好吧？」。

吳鳳近日在臉書po文，透露當爸以後，腦袋好似有種雷達，看到小朋友玩手機就會警鈴大作，他提到之前有個外國朋友，為了能夠安靜吃飯，會拿手機給孩子玩，吳鳳覺得這不OK，但對方回他：「你當了爸爸後也會一樣！」，吳鳳表示，自己當爸已經6年，從來沒有為了打發時間或是想讓孩子安靜，而給他們手機，直言：「孩子本來會發脾氣，調皮搗蛋，如果有人怕孩子哭鬧，其實不要生寶寶比較好吧？」。

那天他帶女兒去了公園，當場看到一個3、4歲的孩子一直在玩手機，他爸爸就坐在一旁，同樣在滑手機，大女兒不禁受到吸引而做出要求，但吳鳳的解釋一直都是一樣的，他不希望孩子的眼睛壞掉，所以打死不答應讓孩子玩手機，而且覺得人都到公園了，直接去外面玩不好嗎？「小時候的日子只能一起活一次，為什麼浪費在手機螢幕上呢？」。

吳鳳認為，大人使用手機，都能了解手機的世界不是那麼單純，「所以最好不要太早讓孩子接觸。而且專家也說，玩手機跟毒品上癮一樣！」，吳鳳也覺得，外面仍有很多值得探險的事物，「真正的快樂絕對是我們小時候一樣的傳統遊戲，雷達永遠不會叫的那一種，你們覺得呢？」。