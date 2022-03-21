金融業在香港的曝險，要與大陸併計？金管會主委黃天牧21日在回應立委吳秉叡質詢時表示，金融機構對香港的曝險，金管會是「天天在看」，相關風險管理及因應措施都有在注意，在吳秉叡要求下，黃天牧承諾會進一步試算香港與大陸曝險額合計，並「檢視信用風險管理是否有需要調整的地方」。

黃天牧強調，目前處理香港問題是港澳條例，處理大陸是兩岸人民關係條例，在法律處理上的確有不同，但這需要其他部會在條例定位上去處理，即「應是去關水龍頭，不是擦地板」。

據金管會統計，銀行業對香港曝險約新台幣8千多億元，國人透過基金投資香港約780億元，而銀行對大陸曝險有不能逾淨值1倍的規定，即授信、拆借、投資合計，去年底有近新台幣1.34兆元，占淨值34％，創史上新低，若加計香港可能會上升到5成以上，但仍在法規額度內。

吳秉叡要求金管會應就主管涉及香港部分，向行政院提出相關建議，即早釐清相關風險，提早因應未來政治變化影響經濟的風險。

黃天失回應，對香港曝險每天都在看，看關風險管理、相關因應措施都有在注意，且會來算算看香港加計大陸後的總風險，但黃天牧亦說其實香港以往是銀行海外收入很多的地區，現在可來檢視信用風險管理，是否有需要調整的地方。至於吳秉叡所說要對香港風險即早因應，黃天牧回應：「都有在處理中」。