工紙大廠榮成（1909）呼應ESG潮流趨勢，宣布旗下子公司湖北榮成再生科技公司，與新光銀行完成簽約，辦理5年期5,400萬美元（約新台幣15.3億元）的ESG連結聯貸案，取得資金將用來改善榮成集團財務結構、充實營運週轉金。

榮成此次聯貸案原本預計募集4,500萬美元，獲得金融同業踴躍參貸，認購率達203％，最終以5,400美元結案。包括新光銀行為主辦行暨額度管理行，華南銀行為共同主辦暨文件管理行，加上彰化銀行、高雄銀行、上海商銀、安泰銀行、台中銀行及板信銀行，總共8家銀行共同參與主辦。

在此之前，榮成另一家子公司江蘇榮成環科，去年10月也曾辦理類似的ESG連結聯貸，金額規模與此次湖北榮成聯貸案相當。榮成接連辦理ESG連結聯貸案，並獲得銀行團超額認購，展現榮成集團的營運績效及永續發展策略，獲得金融機構肯定與認同。

榮成為工紙大廠，在兩岸總共設有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、30座環回收站，工紙產能居大陸第四大、亞洲第五大，兩岸造紙廠總產能達385萬噸。

而榮成也以實際行動，落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」的經營理念與商業模式。榮成致力發展高效利用資源技術，將垃圾中的廢紙再生，製成商品的包裝用紙箱，每噸工紙產品排碳量低於0.8噸CO2e、每噸廢紙回收纖維超過91％、廠內每一滴水可循環使用22次以上，而且廢水透過好氧及厭氧處理，發展沼氣再生能源，取代傳統化石燃料，可降低碳排放、廢水末端的生物污泥透過獨家專利技術將污泥中的纖維回用，達到污泥零排放。

而在經營績效方面，榮成剛公布去年財報，受惠大陸「禁廢令」從去年元旦開始進口廢紙歸零，市場回歸合理競爭環境，加上疫情和緩經濟活動復甦，榮成去年營收566.08億元，年增率36％，創歷史新高；稅後純益23.52億元，更較前年大幅成長1.49倍，換算每股純益1.84元，為近四年新高。

展望今年，雖然年初大陸工紙市場表現低迷，但接下來產業逐漸脫離淡季，加上榮成武漢紙箱廠第一條產線去年11月完成，預計今年第2季投產，都可望為公司營運挹注新動能。