新竹縣新豐鄉明新科技大學一間超商外於2020年6月間失火，造成10輛機車、1輛轎車與2棟房子毀損，警消調查發現，起火原因為一名戴姓男大生亂丟菸蒂造成。新竹地院審結，依公共危險罪，判戴男拘役30日。可上訴。

判決書指出，新竹縣新豐鄉康樂路明新科技大學上的便利商店，於2020年6月23日凌晨1時許起火，火勢快速蔓延，自機車延燒至周邊房屋，警消趕到現場撲滅火勢後，發現機車已被燒成焦黑的骨架，共計10輛機車、1輛轎車與2棟房子毀損。

警方調查發現，一名21歲戴姓男大生在事發前曾於週邊抽菸，抽菸後並未確實將菸蒂熄滅，菸點燃了一旁路邊堆置的紙箱，引發火災；戴男到案後，坦承有在超商外抽菸，辯稱有踩熄菸蒂，但事後仍被檢方依違反公共危險罪嫌起訴。

新竹地院審結，法官認定戴男沒將菸蒂確實熄滅，進而引發火災，確實涉犯公共危險罪，酌以戴男犯後態度，以及此火災所造成的公共安全與他人財產之危險的一切情狀，判拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

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