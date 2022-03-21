高雄市第3條捷運來了！行政院日前核定高雄捷運都會線(黃線)綜合規劃報告，預計2022年底前動工，路線總長約22.91公里，設置23座車站，將服務超過120萬人口，預計2028年完工通車。

圖說：高雄市捷運黃線預計2022年底前動工，路線總長約22.91公里。(記者張雅雲翻攝)

圖說：捷運黃線設置23座車站，將服務超過120萬人口，預計2028年完工通車。(記者張雅雲翻攝)

陳其邁表示「輕軌成圓、捷運成環」現在正一步步實現，聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在市區形成格狀路網，捷運黃線預計於2028年完工通車，加上其他市政重大建設及TOD導向的都市發展，預估服務超過120萬人口，串連起區域的平衡發展，服務更多民眾便利使用公共運輸。

高雄市捷運局表示，路線行經高雄主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區(人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%)，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。

高雄市捷運局局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，打造高雄成為「新南向政策」的根據地。