2022臺北玫瑰展「玫好製作所」已於日前開展，臺北玫瑰園登上IG熱門標籤(Hashtags)排行榜之中，藍天、白雲、一望無際的玫瑰花海，配合古典歐式建築，真的是「玫」拍好場所，而且花都開得好了，您還等什麼呢？台北市政府公園處不藏私提供玫瑰園拍照攻略，讓照片「遊」專業級美感！

臺北市公園處處長黃淑如表示，今年臺北玫瑰展主題為「玫好製造所」，玫瑰花語象徵美好的愛情，將臺北玫瑰園打造成全新打造的「祕密花園」獨特的心型設計造景，無論白天或黑夜，均瀰漫著濃濃異國情調，隨手按下快門都能拍得佳作，張張都是獨一無二的景緻。

※.臺北玫瑰園 「玫」拍攻略：

一、 在清晨時分：

清晨除了擁有無人空景外，即使在蔓玫拱門也能輕易「獨佔」，澆灌後的玫瑰花瓣，沾有晶瑩剔透的水珠，還人有機會拍到有如鑲滿鑽石的玫瑰花。

噴灌後，彷彿讓玫瑰釀鑽了(Daidai Chang攝影)

蔓玫拱門難得無人空景

二、白天和煦的陽光下：

白天的玫瑰好像也剛甦醒，生氣蓬勃，紛紛展現花枝招展的姿態，近拍可以細膩區分出不同玫瑰的特色，遠拍可以拍到數大便是美的場景。幸運的話還可以同時捕捉蜜蜂、蝴蝶在花瓣上飛舞的珍貴畫面。「祕密花園」在陽光照耀下，石牆和拱門相映在水池的倒影，營造出濃濃的異國氛圍。

全新打造的秘密花園

秘密花園石牆及拱門相映在水池，有異國氛圍

三、當夜來臨之際：

浪漫心型水景區「祕密花園」夜間燈光秀伴隨陣陣玫瑰飄香，獨特的氛圍如夢似幻，已經是近日戀人們約會秘境。

夜晚的玫瑰在燈光照耀下更顯嬌嫩

夜訪玫瑰園有另一種風情

臺北玫瑰園光之圓頂的夜「光」

夜間燈光將秘密花園點綴出極度浪漫情調

四、站在小白宮前：

站在小白宮前的中央大道，視覺十分具有延伸感，地上分布臺北玫瑰園別具巧思的logo，藍天、白雲，加上純白的建築物，是人氣打卡點。

玫瑰花海下的小白宮(Daidai Chang攝影)

小白宮前的中央大道很適合拍婚妙照

五、花叢中：

臺北玫瑰園已是指標性浪漫花園，這裡除了是拍婚紗照人氣熱點，也吸引許多戀人、閨密團和攝影愛好者遊園賞花，您更可穿梭在花叢中人行道取景留影。民眾入園請避免進入花叢，也切勿踩踏草皮，更別動手觸碰及摘折花朵。

滿園盛開的玫瑰吸引民眾前往

六、輕倚蔓玫拱門：

輕倚蔓玫拱門也是別出心裁的取景點，攀爬拱門上的各色玫瑰襯托合影者笑顏，人比花嬌的畫面俯拾即是。

蔓玫拱門搭配藍天、白雲，輕鬆拍出IG美照

蔓玫拱門可以拍出仙氣滿滿的婚妙照

七、光之圓頂：

臺北玫瑰園內的「光之圓頂」也是不能錯過的亮點，利用仰角角度拍攝，讓畫面更豐富，也能帶到更完整建築物。

光之圓頂，利用仰角拍法，讓畫面有另一種浪漫

新生公園玫瑰花四季輪開，搭配色彩繽紛的季節性草花，每株盛開的花朵皆是工作人員及志工隊精心培育及養護的心血結晶。希望遊客賞花之際，可以一同維持良好賞花環境，園區內禁止騎自行車。除了賞花，最夯的「地球旅行遊戲場」也是溜小孩放電的熱門景點。大人或小孩來到新生公園，都能留下鮮明的回憶。

相關臺北玫瑰園最新花況、公車運輸及假日活動資訊等，除至「臺北玫瑰園FB粉絲專頁」查詢！