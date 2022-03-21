清明前後正值梅子盛產的季節，故目前時值梅子採收季，清明節前的梅子較青澀，適合拿來做口感爽脆的醃脆梅或製作烏梅、梅精或泡青梅酒，清明後的梅子熟度較高，顏色會開始轉黃，口感也會變得柔軟，常被拿來做成Q梅、紫蘇梅或是黃梅酒，故想以青梅為主角，可以開始「踏」「學」尋梅，展開一場梅子DIY！而正逢採收季節，加上南投縣青梅產量佔全國產量1/3以上，故南投順勢舉辦「南投梅子節」，迄今舉辦已20多年，即日起至4月24日，只要達到指定人數，即可預約製梅體驗！

南投是全國最大的梅子產區，主要產地在信義、水里、國姓、仁愛，產期在3月中至5月初，即日起至4月底縣內辦理多場相關活動，除了賞梅、品梅，還行銷各種梅子加工產品，今年梅子產量較去年多，且年初的雨水也讓梅子更大更多汁，喜愛梅子的民眾，要把握這短暫的「梅」好時光。

南投梅子節開鑼囉(圖：南投縣政府提供)

梅子DIY(圖：南投縣政府提供)

為了吸引大家到南投賞梅、品梅、做梅，南投縣府及信義鄉農會於昨(20)日「春分」這天，在梅子夢工廠辦理南投梅子節開幕活動「春分一簍梅－製梅DIY」，邀請大家體驗手作青梅，同時請同德高中協助研製梅子輕食點心供民眾品嘗，500位一同參與，大家手持木槌一起製梅，場面十分壯觀。

南投梅子節活動，今年因疫情關係僅開放預約200個名額、現場報名300個名額，開放報名後很快額滿。春分這天天氣涼爽又不炎熱，許多爸爸媽媽帶著小朋友一起體驗製梅樂趣，有力的親自槌，沒力的當啦啦隊，年紀最小的不到2歲，還有的小小朋友沒做好就迫不及待想吃，現場歡笑聲不斷。

「南投梅子節」除了開幕有製梅DIY活動外，即日起至4月24日，只要團體達20人以上即可預約體驗製梅活動；另外，每週日也有食農教育手作蔬食「古老師鮮煮食」活動，3月26日起至4月17日也有「來去山上煮一餐」活動，供民眾品嘗多種美食，即日起受理預約。

先行去蒂(攝影：洪書瑱)

梅酒浸漬法(攝影：洪書瑱)

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若想自己來一場梅酒DIY，可選擇可輕鬆入門的──浸漬法！首先將梅子去蒂，然後洗淨自然風乾後，記得要將梅子受傷處切除，有人會切十字刀工，也有達人覺得沒有多大差別，而省了這道工序，放入梅子與糖(建議選擇冰糖)，等完成後，再置入基底酒。而基底酒可以選擇蒸餾酒酒類較為適合，如：米酒頭、日本清酒、韓國燒酒、高粱、威士忌、琴酒、蘭姆酒、白蘭地、伏特加等酒精濃度超過20度酒類為宜，最簡單的比例為1(梅)：1(酒)：0.5(糖)，但可依個人喜好調整。梅酒完成後，置放陰涼處，約半年就可以「開」喝，但放 1 年再開封，風味更好！

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！