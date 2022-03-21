桃園夜間景點再增一處，繼前(2020)年開始，慈湖演出的水舞掀起一波北橫觀光熱潮後，桃園慈湖再度亮起，並升級為「2022夜遊慈湖-水岸光影季」，以光雕及全息浮空投影的方式打造光影加數位科技感，活動已於日前(3/18)揭開序幕，一連90天展期，至6月15日止。活動期間每晚6點30分至8點35分間共上演7場光影秀，並且活動期間每個五、六、日及連續假期，下午3點30分開始至晚間8點30分，在慈湖廣場木棧道還有文創市集，藉此帶領現場民眾透過傳送門進入虛擬世界，探索桃園的美。

※.2022

夜賞慈湖活動有三大觀賞亮點：

第一、為邀請光雕投影的專業團隊，為慈湖打造科幻又炫麗的虛擬世界傳送門。第二、為使用全息浮空投影方式呈現泰雅勇士動畫，3D立體動畫讓民眾彷彿身歷其境，感受全新視聽饗宴。三、在慈湖逾兩百座銅像的銅像公園進行光環境營造，設置大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈、兔子造型燈及逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈打造的夢幻打卡區。

今年光雕團隊首度嘗試於水上架設直徑5公尺的裝置藝術，以近1萬流明的單片式DLP雷射投影系統，將雷射光投射於裝置藝術上，打造科幻又神秘的虛擬世界傳送門。民眾可透過掃描傳送門兩側QRCODE，選擇祝福的文字及照片，來一場過去、現在與未來的對話，新奇又好玩。

活動期間每個五、六、日及連續假期，下午3點30分開始至晚間8點30分，在慈湖廣場木棧道還有文創市集，包含特色DIY、特色小吃、桃園在地伴手禮、環保二手用品攤位等，讓民眾前來朝聖。下午5點還有集客活動表演，包含親子最愛的小丑魔術、魔術泡泡、變臉秀、造型氣球表演、腹語表演等。

每個五、六、日及連續假期，晚間6點05分與7點15分於慈湖水岸舞台各有一場精彩表演，將陸續推出火舞秀、LED舞蹈、原住民舞蹈、原住民樂團、日式太鼓表演等吸引民眾，此外民眾與舞台表演者互動及下載傳送門互動可以有機會帶回限量LED七彩蠟燭小禮物。

北橫風景相當優美，慈湖為北橫沿線重要觀光景點，慈湖過去仰賴兩蔣文化園區帶動觀光發展，近3年市府積極推動慈湖觀光轉型，將慈湖、頭寮以及百吉等地區串聯成為生態旅遊新亮點，為了豐富北橫地區旅遊型態，連續幾年打造不同慈湖夜間活動，希望藉由夜賞慈湖活動讓民眾不只白天可以玩北橫，晚上也可以來北橫逛逛，欣賞北橫夜間不一樣的美麗。

「2022夜遊慈湖-水岸光影季」活動期間，將舉行攝影比賽，特別加開「慈湖展演-網路平台組」，藉由網路社交平台(Instagram) 使用本人 IG 帳號發文並上傳參賽圖片，標記「@scenictycg」及hashtag #2022 北橫攝影比賽 #北橫美角隨手拍 #北橫，即可參賽，此組總獎金為新臺幣5萬元整，敬邀喜愛攝影的民眾共襄盛舉。