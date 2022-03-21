高市議會國民黨團不滿303全台大停電，高市府作為不夠積極，才下令關掉全場電燈抗議。（柯宗緯攝）

藍營最後還送兩根蠟燭「國泰民安」、「風調雨順」，放在陳其邁的桌上，希望陳其邁能體恤高雄市民的辛苦。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（21）日到議會備詢時，議場突然黑漆漆一片，只剩微弱的緊急照明燈，原來是高市議會國民黨團不滿303全台大停電，高市府因應作為不夠積極，才下令關掉全場電燈抗議，藍營還送了兩根蠟燭給陳其邁，怒批「暖男變軟男」。

「南電北送！市民不爽！」高市議會國民黨團總召童燕珍直說，市長必須硬起來，為高雄人民發聲、爭取賠償，要求市府立刻啟動跟台電的求償機制，發起代位求償，陳市長不要只對台電嗆聲而已，要拿出實際作為。

高市議員劉德林表示，高雄是發電重鎮，要南電北送，但高雄人似乎成了五、六等公民。高市議員黃紹庭則不滿說，經濟部長王美花稱「高雄是鄉下地方」，此番言論是歧視高雄人，為何不去講其他六都。

高市議員陳若翠直批，停電凸顯無能政府只會詭辯跟牽拖，303全台549萬戶停電，大小不一損失，高市有185萬戶停電，還有飽受停水之苦。高市議員陳麗娜痛斥，陳其邁「暖男變軟男」，遇到中央就變軟男，讓市民無所依靠。

對此，陳其邁要國民黨不要曲解經濟部長王美花的意思，但他確實對於電網韌性很不滿意，希望台電積極改善，同時重申反對南電北送的立場，台電也須負起賠償責任，而台中、桃園、新北也需負起供電穩定、區域平衡的責任，因此中央、地方都有責任。

藍營最後還送兩根蠟燭「國泰民安」、「風調雨順」，放在陳其邁的桌上，希望陳其邁能體恤高雄市民的辛苦，陳其邁摸了一下蠟燭後，就被民進黨議員收走。

高市議會無黨團結聯盟也同樣關注停電及用電問題，呼籲市府須正視民生議題，認為台電給「銅板價」賠償很沒誠意。陳其邁說，台電犯了很多錯誤很不應該，市府會協助個人或企業進行賠償，希望台電展現更多誠意。