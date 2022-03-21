號召社會大眾一起關注長輩的餐食健康議題；新光保全21日指出，新保社福基金會已連續5年響應支持弘道老人福利基金會舉辦的「不老騎士為愛千里」活動，今年共由23位平均年齡75歲的不老騎士，從台中出發，騎機車一路北上，花費10天「順時鐘」環島完成1,145公里的旅程，除了挑戰南迴公路、蘇花公路外，更兼負起「獨居弱勢長輩餐食計劃」愛心大使任務，號召社會大眾一起關注長輩的餐食健康議題。

新保指出，歌手盧廣仲再度擔任公益大使，並從台中市區陪騎到大甲，希望透過支持不老騎士的正面能量，號召更多年輕人鼓勵家中長輩不因年紀限制，持續勇敢追逐夢想，並關注獨居弱勢長者需求。

此外，新保社福基金會每年募集自發性愛心米活動，號召新光保全及事業群全體員工一同響應捐助，與宜蘭三星鄉棗健康有機農場以契作方式認養有機白米，支持在地青農友善耕作；有機白米除了捐助偏鄉弱勢孩童外，同時也捐助弘道老人基金會「獨居弱勢長輩餐食計畫」，幫助獨居弱勢長輩們吃得飽更吃得健康，免於因經濟弱勢、失能、老化、居住偏遠等，所造成的飢餓、營養不良等困境，讓助人的喜悅更意義非凡。

新光保全透過活動一次完成友善土地、支持有機農作、扶助弱勢得以溫飽的三個公益心願，在公益面向上將與ESG指標趨勢更緊密結合，持續落實企業社會責任的理念，為所有利害關係人創造最大價值，邁向永續經營。