一名家住東部的男子，疑因投資失利心情不佳，越過半個台灣，跑到台中來「想自己一個人靜一靜而已，暫時不想與任何人聯絡」，讓家人擔心不已，警方循線在台中一家汽車旅館找到人，立即打電話給該名男子家人，終於放下一顆心，感謝警方幫忙尋人的超級任務。

台中市警察局第五分局水湳派出所巡邏警員陳昱銓、蔡耀丞日前接獲值班派遣，獲報案件內容為花蓮縣警察局吉安分局所受理一起民眾報案，向警方稱丈夫自行外出，報案人擔心丈夫因投資失利，心情鬱悶，怕他想不開，報案請警方協尋。

警方循線確認該名男子可能落腳在北屯區某汽車旅館，員警馳赴現場查看，向旅館服務人員查證該名男子是否入住汽車旅館，經確認完畢後，會同旅館員工查訪入住的客房。

警方甫敲完門，該名男子應門並出示證件，在警方確認身分的過程中，語帶抱歉地向警方表示，只是單純心情不好，警方了解狀況後先是安慰其情緒，依規定將男子帶回派出所做撤銷失蹤協尋通報，再請其打電話給家人通電話報平安。

緊急協尋失蹤民眾成功，除有賴警方科技辦案與團隊合作之外，警員陳昱銓、蔡耀丞鍥而不捨的積極查找是關鍵因素，才能及時將該名男子找回。

警方呼籲民眾若發現身邊親友有情緒低落情況，應多加施予關心陪伴，共同想辦法面對問題。