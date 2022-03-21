立委質疑交通部鐵道局是台鐵局的監理單位，同時又負責台鐵重大工程和臨軌工程，但2020年以來鐵道局已發生25件軌道安全事件，等於球員兼裁判，如何取信於民？交通部長王國材表示未來有關鐵道局本身的軌安事件，研議將移回由交通部路政司監理。

立委李昆澤今（21）日在立法院交通委員會表示，鐵道局和台鐵局長久以來分工不明，乘客安全受影響。像每日約有2萬名乘客的台鐵高雄站2020年5月西三門玻璃門碎裂、2022年1月西四門玻璃門碎裂，到現在都還沒修復，鐵道局和台鐵局卻互踢皮球。

李昆澤說，大家對鐵道局有很深期待，但鐵道局2020年以來已發生25件軌安事件（2020年11起、2021年12起、2022年至今2起，皆集中在2月份），鐵道局肩負鐵道系統的興建與政策監督，以及鐵道系統的監督與管理等兩大重任，交通部《鐵路法》修正草案第4條第2項規定，本法有關鐵路的監督管理等相關業務，由鐵道局辦理；台鐵局共計24項興建工程須由鐵道局來負責，總經費超過235億元。「但現在涉己軌安事件自我檢討，我看你們都是檢討承包商，民眾會有疑慮：你們的客觀性、中立性、公正性在哪裡？」

鐵道局長伍勝園表示，如果是鐵道局造成的軌安事件，在交通部調查小組內部有檢討，對內部人員也有懲處，該負的責任都會負。

王國材表示，未來有關鐵道局本身的軌安事件，研議將移回由交通部路政司監理。

立委陳椒華也問到，王國材3月14日曾說未來鐵道監理移到交通部，是否未來鐵道局只負責工程？王國材坦言當時確實這樣想，但是後來發現這樣動太多了，所以只有鐵道局本身工程的行政監理組織放在路政司司長，由路政司主持。