303大停電後台灣各地跳電、停電事故頻傳，今（21）日不到中午就已發生2起大規模停電，分別影響內湖3000多戶及新店安坑5000多戶。朱學恒爆料指出，現在台電的政策就是讓媒體進行報導，「報到麻木無感自然時，就不會再繼續報導了！」

今日凌晨2時許，北市內湖成功路五段至金龍路一帶無預警停電，共3000戶左右遭影響，台電調查後證實該起事件是因鳥類築巢導致電線桿短路；今早7時許，新店祥和路、安祥路、安康路、 安一路、建業路、北宜路一帶再度發生停電事故，共5000戶左右受影響，台電表示該起事件是因安康二次變電所線路故障導致饋線跳脫。

「宅神」朱學恒在臉書表示，他在準備晚上的直播資料時，翻出總統蔡英文於2017年的PO文，內容提到供電系統因誤觸而造成大傷害，認為該系統明顯過於脆弱，「這個系統非改不可，我會把它列為未來徹底檢討改革的重點」。

除此之外，朱學恒更爆料有台電員工透露，現在台電的政策是製作防堵表格，不管現場工作要敷衍了事或是認真做事，都先把表格填了再說，如此一來「出了事，怎麼打都傷不到高層」；而針對停電事故的消息，則是就讓媒體進行報導，「報到麻木無感自然時，就不會再繼續報導了」。