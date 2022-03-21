台中市神岡區13歲國中女學生有家族糖尿病史，本身也有糖尿病問題，但她未積極配合藥物治療，某日在家突意識不清掛急診，血糖高達609(mg／dl)比正常值多近6倍，症狀符合糖尿病酮酸血症為急症之一，且糖化血色素高達15.7％，女學生命懸一線，在住院3周後血糖值已降至200(mg／dl)，目前已順利出院。

羅姓女學生去年在學校健康檢查時發現血糖過高，學校轉介到豐原醫院檢查，確診罹患第一型糖尿病，醫師開立口服及注射用降血糖藥物控制，但病人未積極配合藥物治療，竟自行停藥。上個月在家突然意識不清、呼吸喘，緊急送急診就醫，經測量血糖值高達609(mg／dl)，足足比正常值多近6倍，且症狀符合糖尿病酮酸血症，為糖尿病的急症之一。

經醫師緊急處理後，轉送小兒加護病房治療，後意識狀況漸趨清醒，血糖值也逐漸穩定，但檢驗糖化血色素竟高達15.7％，顯示出病人過去血糖控制情形很糟糕，經詢問發現病人母親本身有家族遺傳性糖尿病，且其胞姊也患有糖尿病沒積極治療，只有飲食控制跟大量飲水，種種因素影響病人對於疾病的認識度不足，也直接讓病人確診後長期血糖控制不佳而引發糖尿病急性併發症，所幸經住院3個月治療後，血糖值已降至200多(mg／dl)，目前已順利出院，並施予胰島素後續治療。

兒科資深護理師劉汶婉表示，近年來發現兒科病人罹患糖尿病情形大增，主要因飲食型態改變、遺傳、母親孕期有妊娠糖尿病、肥胖等因素，尤其個案正處於青少年時期，會因為擔心同儕目光而影響後續治療情形。

若血糖控制差則會影響傷口及皮膚狀況，從照護過程發現個案的個人基本衛生也是處於比較弱勢的情形，身上也有一些不明膿皰，甚至私密部位的異味、發炎情況確實也嚴重許多，但慶幸個案經過溝通與治療後，能積極配合控制血糖，趨於穩定。

兒科醫師林聖哲指出，糖尿病治療除了醫療端的處置之外，更需要患者的自我調適跟飲食控制，返家之後的飲食選擇跟血糖的控制仍需注意及調整。兒科主任馬志豪表示，兒童罹患第一型糖尿病，通常是三多一少的表現，吃多、喝多、尿多及體重下降，如果有明顯腹痛、嗜睡、呼吸深快等情況就必須注意，這類型的患者通常是胰島素缺乏，需要長期使用胰島素注射，只要控制得當，生活也可以跟一般人一樣無異。

小兒加護病房護理長吳嘉玲提到，罹患第一型糖尿病個案，家庭支持度是很重要的，因為罹病年齡層不均，而且依照生長發育的情形，每個年齡層的孩子應該注意的都不同，在治療的過程中需要醫師、護理師、營養師、個管師，甚至心理師的介入，這個個案比較特別的是家中也有糖尿病患者，卻沒有做好罹病後的控制。