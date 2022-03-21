台大今天舉行《在轉捩點上－陳維昭校長訪談錄》影集發布會，過去曾擔任台大校長12年的陳維昭，將他任內留存的珍貴資料、行醫時期術前開刀計畫及手術手稿檔案等，捐給台大檔案館典藏，他並敲擊檔案館典藏的第一代傅鐘，以傳承台大精神。

陳維昭1993年到2005年擔任台大校長，是台大第一位經由民主程序選出的校長。他在任內不僅收回111公頃校地，興建20多棟建物，並籌設水源、竹北及雲林等3個新校區，確立台大現行校區的規模。

陳維昭更完成首部《國立台灣大學長城校務發展白皮書》，並依此改造校園綠美化、維護校產使用權益、提升校地利用價值、活化校產使用方式與爭取國家資源等，建立台大人的共同精神。

今天《在轉捩點上－陳維昭校長訪談錄》影集發布會中，陳維昭、現任台大校長管中閔、前校長李嗣涔、前歷史系教授張秀蓉及前司法院院長賴英照均與會分享。

陳維昭表示，在他12年校長任內，正是台灣政治、社會、經濟變動最大的時候，像是政治解嚴促成校園民主，校長及系所主任都要經由選舉產生，而校園經費也從公務預算變成校務基金，台大為了因應新《大學法》的產生，開了14次校務會議，後來大家聽到要開會都怕了。

陳維昭在校長任內，8次帶領國立大學校長對國家改造的重大議題進行建議，扮演了龍頭大學校長的角色。陳維昭提到，以前發生國大代表自肥案時，外界竟然找上他，他認為這是法律問題，因此就找上法律系教授來討論後，發出學界對這件事的聲明。此外，他任內也發生政黨輪替，大家要重新適應，也是一大挑戰。

對於台大有何期許？陳維昭指出，大學自主是世界頂尖大學發展學術的必要條件，干涉學術界的力量永遠都會有，大學若屈服，就會倒退，進一步變成習慣。他建議台大對於國家社會議題應該持續關心，並適時表達出台大及學術界的立場。

管中閔指出，陳維昭校長出現在關鍵時期，他任內為四六事件、台大哲學系事件等進行平反，並確立台大行政區的規模，為學校做出重大貢獻。台大檔案館近年來推動校長口述歷史訪談紀錄，以具有溫度的影像紀錄，保留歷任校長治校的核心理念及校務推展過程，為典藏台大歷史而努力。