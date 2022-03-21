莫名其妙腰痛要小心！台中一名58歲陳先生一個月前無端突然出現腰痛，一開始改變姿勢就痛，最後甚至舉步唯艱，還連小便都覺得困難，就醫訝然發現從胸椎到第五腰椎都有脊椎腫瘤，其中第三腰椎腫瘤已壓迫到神經才會造成腰痛、無法行走；經手術解除對神經的壓迫，從病理切片也證實是肺癌轉移。

長安醫院副院長、神經外科醫師李漢忠說，病患就醫時主述，一個月前無端突然出現腰痛，改變姿勢、久站久坐、或是走路就會痛，甚至發現越來越不能走路，連小便都覺得有困難；經肌力測試雙腳肌力只剩下2至3分，也就是說連站立都有問題，X光檢查有骨折現象，但因沒有外傷，於是再安排核磁共振，發現從胸椎到第五腰椎都有脊椎腫瘤。

李漢忠解釋，脊椎腫瘤可分原發性和轉移性兩類，臨床上轉移性脊椎腫瘤比原發性脊椎腫瘤常見，來源包括肺癌、乳癌、攝護腺癌等癌症，轉移到脊椎的機率都很高。腫瘤除了會造成疼痛之外，還可能出現病理性骨折，會出現類似椎間盤的症狀，甚至下肢肌力減退，嚴重者也可能癱瘓。

因陳先生的神經已經造成損傷，李漢忠緊急安排手術，進行腰椎椎板切除固定術，椎板切除跟腫瘤切除的目的是做神經減壓跟取得病理報告，皮質骨釘固定的用意是減少因為骨折所造成的脊椎疼痛，手術很順利，在醫護人員照顧下，五天後情況漸改善且康復出院，目前腰痛腳麻減緩很多，也可以站立行走了，後續轉介胸腔科做肺癌治療。

李漢忠也提醒，如果出現莫名其妙腰痛，特別是越晚越痛、躺在床上翻身就會痛，就要特別小心，若合併出現腳麻、無力的現象，應該要立刻就醫，以免錯失早期治療的時機。

長安醫院副院長、神經外科醫師李漢忠指出，經核磁共振檢查發現患者從胸椎到第五腰椎都有脊椎腫瘤。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）