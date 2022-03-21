夯劇《華燈初上》第三季自18日上線後，許多劇迷都開始追劇，網上也有不少對劇情和兇手的討論，其中，角色的恩怨情仇也是一大看點，楊謹華飾演的蘇媽媽，最後在劇中形象大反轉，就有網友看完直接到楊謹華臉書留言嗆：「蘇媽媽的角色很討厭」，臭罵她不重情、不懂得感恩、只懂怨，還釣出楊謹華親回，連林心如也現身說話了。

《華燈初上》第三季釋出後，就有網友到楊謹華臉書留言，直指她飾演的蘇媽媽很討厭，臭罵她不重情、不懂得感恩、只懂怨，「想當初雨儂二話不說幫你帶大了孩子，當成自己的孩子養，你沒有地方住，人家又給地方（讓）你住」，認為恩情就足以記一輩子了，還有江翰一角，該網友認為：「你明知道跟他一起會讓好朋友不開心，你就不應該開始這段感情吧」。

不過網友也沒忘記，誇獎楊謹華精湛的表演功力「不得不佩服謹華你的演技，演到讓人由愛到恨」，留言還釣出楊謹華親回6個笑到哭的貼圖，並表示她非常懂網友的感受「蘇媽媽就是現實生活中有的人物，這就是蘇扭曲的性格，剛開始的我也不能接受，但慢慢了解蘇之後我就同理了。謝謝你的喜歡」，隨後林心如也現身說：「重點是謹華演的很好」。

楊謹華臉書全文。（圖／取材自楊謹華臉書）

其他觀眾也留言讚：「角色扮演成功之處就是能讓觀眾容易投射進入戲劇裡！蘇媽媽在妳的詮釋下真的很棒」、「讓人恨得牙癢癢！蘇媽媽真的很會演！」、「超佩服的演技 蘇媽媽真是讓人又愛又恨，內心城府太深」，留言滿是對楊謹華的好評。