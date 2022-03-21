高雄市市長陳其邁上任後招商引資成果佳，持續務實管控財務，初估去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元，首度實現上任後「零舉債」目標，顯示高雄市財政狀況已朝穩定改善方向前進。

圖說：高雄市財政局初估，去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元。(記者張雅雲翻攝)

高雄市市長陳其邁21日進行施政報告指出，歲入1480.98億元、實收超出預算數22.08億元，歲入1480.80億元，較預算數樽節40.19億元，結餘估算約0.18億元。

陳其邁表示，去年全力拚經濟，高雄統籌分配款稅收有增加，大概增加20億元左右預算挹注到收入，歲入部份增加大概20億元，歲出撙節開支減少40億元，增減來回把原來預算62億元補足，所以去年達到零舉債目標。

圖說：去年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，成長率23.28%居六都第一。(記者張雅雲翻攝)

陳其邁上任後帶領市府團隊積極招商，各產業投資高雄總額已逾5000億元，110年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，為縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一。

其中農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，亦為六都之冠。

高雄市財政局指出，後疫情時期，配合中央政府五倍券，推出高雄券及發放商圈夜市券振興經濟等，同時兼顧財政健全，積極開源節流，實現「零舉債」目標，

高雄市財政局長陳勇勝指出，高雄市累積負債高有其結構性因素，市長上任後，嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較108年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。

未來高雄市在科技大廠陸續投資高雄，科技S廊帶成形帶動就業人口增加，重大交通建設如捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、捷運黃線，以及捷運林園線等陸續興建完成後，將加速帶動城市經濟發展，為高雄市財政注入活水。