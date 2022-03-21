國外在球賽時經常隨機照一位男女，通常被鏡頭拍到的男女會親吻，這種文化被稱為「Kiss Cam」，中文叫做親吻鏡頭，大多發生在美國和加拿大的競技場，體育館和球場體育賽事中。

日前於網路平台TikTok上面流傳一部影片，一名穿著皮衣的女子和一名襯衫男被Kiss Cam鏡頭拍到，很明顯的，兩人之間隔了一個空位，而且看起來雙方不認識。黑髮女笑著搖搖頭表示不想親吻，然而，鏡頭卻還在拍他們倆，於是皮衣女就改變心意，她聳聳肩向襯衫男示意「why not？」，並主動靠近他接吻。

女子主動親吻男子 (圖/截取自TikTok)

幾秒後鏡頭又照回2人，不料，這時他們中間已經坐了一個帽T男，他還順勢把手搭在女生的肩膀上。原來，帽T男才是正牌男友，全場這才反應過來，女方在男友不在時親吻了隔壁的陌生男子。襯衫男臉上滿滿尷尬並假裝喝飲料，用杯子擋住臉裝沒事。這時女方的臉也僵住了，唯有正牌男友一副不知道發生什麼事的樣子。

襯衫男裝沒事喝飲料 (圖/截取自TikTok)

這則影片引起網友留言說道：「好尷尬」、「不可能吧」、「太狂了」，不過也有理性的網友表示，為了炒熱氣氛，國外的Kiss Cam常常會安排一些set好的橋段讓現場民眾氣氛熱絡起來，覺得這3個人應該是演員。不論事情真相為何，這種尷尬的場面不禁讓人會心一笑。