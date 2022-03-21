台南晶英酒店搶攻兒童節商機，量身打造全新的親子遊程--爸媽「愛老虎遊」住房專案，入住寬敞舒適的 16坪小西門家庭套房含早餐，加碼再贈由「新天鵝堡桌遊」獨家代理的益智遊戲組，房客還可憑飯店發行的「玩樂府城觀光地圖」，兌換台南最新開幕三井Outlet專屬折扣。此外，凡透過官網訂房加購高鐵聯票，即享全台最低車票七折好康優惠，趁現在預約親子春遊，吃喝玩樂一網打盡。

台南晶英酒店推出的爸媽「愛老虎遊」住房專案主打寵愛家中小寶貝，不僅讓11歲(含)以下不佔床兒童免費入住，更攜手全台首家桌遊代理商「新天鵝堡」，準備了小吃大胃王、妙語偵探社、瘋狂科學家、動物疊疊樂與蟲蟲燒烤派對等五款益智桌遊，讓孩子可以任選一組帶回家，全家一起鬥智燒腦共學共玩，如同「新天鵝堡」創辦人YOYO堅信的理念，希望透過遊戲裡眼神的交流及陪伴，和他人建立更為緊密的情感關係，達到寓教於樂的效果。

台南晶英酒店獨家發行的「玩樂府城觀光地圖」即將邁入第八年，每年集結超過七十間在地知名店家及各大商圈或景點，提供入住房客專屬優惠方案，達成雙向行銷效益，實踐與府城文化共生共榮的核心理念。此次看準南台灣首座大型購物中心台南三井Outlet的開幕風潮，飯店衝先鋒聯手台南三井Outlet為住客謀福利，憑玩樂府城觀光地圖即可兌換消費滿2000元折100元的優惠券乙張，同時憑房內「觀光DM」截角再換超值好禮。

飯店官網限定爸媽「愛老虎遊」住房專案，即日起熱烈搶訂中，入住寬廣明亮的16坪小西門家庭套房，視房況還有機會彈性升等至超萌泰迪熊主題房，起床後還可悠閒地享用台南晶英「府城風味早餐」，品嚐十多款迷你版在地小吃，用豐盛的早餐開啟美好的一天，快趁著連續假期帶家中小寶貝到台南度過幸福的成長時刻吧！