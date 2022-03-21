俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已持續超過20天，這場政治角力歹戲拖棚，俄羅斯因遭到西方國家制裁面臨龐大隱憂。在美國華爾街打滾超過40年的對沖基金老將Jay Newman警告，俄羅斯債券4月違約風險高，而且可能引爆全球主權債務危機，很多國家都會因此面臨償付困難，認為有危險國家的國家除了俄羅斯本身外，還有巴基斯坦、埃及、加納、尚比亞、黎巴嫩、委內瑞拉、斯里蘭卡、突尼西亞、烏克蘭、加彭以及喀麥隆。

Jay Newman接受《Markets America》節目採訪時指出，俄債面臨的考驗才剛要開始，雖然3月14日到期的1.17億美元利息支付，目前看似已避免了違約，但4月該國面臨的償付規模要大得多。他強調，只要俄羅斯繼續被西方國家制裁，該國就會決定尋找美元及歐元清算系統的替代方案，可能會認為完全不值得向外國投資者償還債券，而在最糟情況下，將會看到1980年代初，非常短時間內發生了數十起違約的情形。

Jay Newman進一步表示，隨著利率上升，潮水退去，就會看到誰在裸泳，如果被資本市場拒之門外，很多國家都會面臨償付困難，更有機會導致弱國債務危機連環爆。

《Zero Hedge》先前引述大摩新興市場主權債全球共同策略長Simon Waever研究報告指出，2023年和2043年的俄羅斯政府美元債30天寬限期，即將在4月15日結束，由於該國公債支付外國人利息的機率逐漸下滑，恐面臨類似委內瑞拉的違約困境。預估俄羅斯很可能在4月15日前走入破產的險境。

陸媒財聯社先前以「俄羅斯瀕臨債務違約會引發新一場雷曼危機嗎？」為題撰文指出，如果發生債務違約，將導致許多全球大型基金管理公司可能面臨嚴重的財務損失，由於大部分基金管理公司的全球固定收益投資組合和基準中都擁有俄羅斯債券曝險，包括貝萊德和太平洋投資管理公司(PIMCO)在內，這股違約衝擊潮可能會蔓延至養老基金、校務基金和基金會等。