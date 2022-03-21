日本知名女優三上悠亞，擁有甜美臉蛋與傲人F級傲人身材，由女團SKE48退出轉戰AV界，人氣一直居高不下，除了被封為「國民AV女優」，社群網站更超過百萬粉絲追蹤，除了本業她還有斜槓副業，為網路服飾品牌「sugar」代言，畫面中她穿著性感泳衣，透露心情緊張又新鮮，電暈不少粉絲。

昨晚（20日）三上悠亞在社群媒體上傳2張照片，畫面中她似乎是在泳游館中拍攝，一頭長髮被綁起，頭上以白色蝴蝶結進行裝飾，三上悠亞蹲下雙手撐地，雙膝併攏蹲著，身上披著一條白色蕾絲薄紗，好身材若隱若現，一對雪乳隱約能看見乳溝，她表情呆萌的看著鏡頭，畫面十分清涼。

另一張照片中，三上悠亞依然蹲著，但挺起胸朝鏡頭外望去，大秀F罩杯的好身材，胸前兩粒被緊緊包住，事業線深邃，讓粉絲狂吃眼睛冰淇淋。據悉她是為日本網路服飾品牌「sugar」的泳衣拍攝宣傳照片，三上悠亞在貼文中提到，「穿著泳衣拍照，莫名的新鮮和緊張。」

她同時在Instagram限時動態中PO泳裝照，她用手指戳臉，對著鏡頭擺出可愛姿勢，沒了蕾絲薄紗遮擋，胸前泳裝只有一塊布料，露出大片春光，好身材超級養眼。

難得以泳衣示人，照片一岀粉絲在底下留言「快掉出來了」、「有夠美的啦」、「有放大的這邊自首」、「想和女神一起玩水」。

三上悠亞身穿白色泳裝，畫面養眼。（圖／三上悠亞Instagram）

而近期她與日本知名Youtuber三原慧悟合作，兩人來到日本的情侶旅館，大談轉戰AV的契機和其中趣事，三上悠亞提到曾經拍攝時因為對方無法控制，反覆拍攝了5次，使她忍不住落淚。有關她的一舉一動都備受熱議，不愧是宅男界女神。