國旅券至目前使用率僅45％，AsiaYo趕在這最後倒數的階段，告訴旅客們要如何使用國旅券可以找到最優惠又最符合自己需求的旅程，推出了專屬國旅券的訂房介面，整理最完整國旅券懶人包，想用國旅券住宿、找國旅券飯店、找國旅券住宿優惠通通有，帶你快速了解國旅券使用範圍、領取教學、國旅卷店家、國旅卷飯店名單、中獎號碼中籤查詢...等完整最新資訊。

AsiaYo同時與永豐銀行聯手推出夢行卡優惠專案，使用國旅券訂房可現省2000，最高再享11％回饋，除此之外諸多星級飯店更祭出免費升等、贈送票券、延遲退房等卡友尊榮服務，快在這春暖花開的最後倒數日，安排一趟屬於自己的國內假期。

身為OTA訂房平台的AsiaYo，本身就有旅遊業代收代付的特性，只要在國旅券使用期限的4／30前，於平台消費訂房，可以預定4／30後的旅宿，依照各飯店的房況檔期，目前最多可以預訂九個月之後的房型，等同於自動延長了旅遊規劃的期限，可以趁機規劃下半年的旅程。

根據AsiaYo平台中的資料顯示，目前可用國旅券訂房的旅宿，數量最多的前三區域分別為宜花東、中嘉南、北北基，也代表旅客在上述三個旅遊區域中能夠有最多的選擇，其中宜花東區域目前平台上可配合國旅券使用的旅宿就超過千間，而平台資料也顯示，過去國旅券使用的高峰分別落在十二月的跨年假期及二月份的春節連假，由此可觀察連續假期能有效提升國旅券使用率，接下來四月初的清明連假有望能再度衝高，配合近日即將展開的2022宜蘭綠色博覽會及花東營火蟲季，實在非常適合安排一趟國內小旅行。

AsiaYo行銷長游棨元表示，交通部觀光局去年加碼推出的國旅券，應該能夠對受疫情重創的國旅市場注入生機，我們研究如今的低使用率主要是因為旅客不知道該如何使用，所以我們在AsiaYo平台中不斷優化，希望能夠讓旅客一目瞭然的知道可使用的區域、飯店選擇有哪些，然後怎麼使用能夠取得最多優惠。我們也研究觀察出旅客對於國內飯店的附加型優惠最為重視，包含房間免費升等、延遲退房、贈送餐券等促銷型態都很受旅客喜愛，我們也朝著這個方向跟合作夥伴爭取更多消費者有感的福利。