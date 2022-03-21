今年53歲的台灣藝人王彩樺出道多年，有「台灣濱崎步」的稱號。多年前更憑藉一首傳唱度極高的《保庇》紅遍了大街小巷，因此被人稱做「保庇天后」。王彩樺幽默的個性使她在綜藝節目上廣受觀眾好評，事業有成的她和老公感情親密，並一起育有2女。

其實王彩樺老公在還沒走紅之前，也嘗試過許多行業，例如賣天珠、與做直銷；但是一直都沒有成功。後來王彩樺前去算命，根據算命老師說她，其實王彩樺這一生情路坎坷，但是王彩樺仍覺得現任老公是她命中註定，不顧一切執意完成婚禮。甚至前幾年還傳出老公曾與助理發生曖昧相關報導，也被王彩樺全部否認。

王彩樺一家合照 (圖/王彩樺和黃品文臉書)

老公黃品文直播賣天珠 (圖/王彩樺臉書)

據悉，在90年代時，王彩樺老公黃品文曾過去因為家道中落，在台南的酒店做陪酒小弟，花名「韋小寶」，是店內的超級紅牌1小時被賞2000杯大酒，相對於在他身上花了200萬。對於這件事，黃品文承認當年曾經做過牛郎，但表示他沒有和客人發生過肉體上的關係，他是靠著「了解女人」招攬生意。如今王彩樺夫妻倆已經結婚十多年，一起挺過了婚變風波和風風雨雨，現在也和兩個女兒過著甜蜜的日子，希望2人感情繼續好下去。