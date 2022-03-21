人民幣中間價 大跌252個基點 11:422022/03/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.3677元，較上個交易日（18日）報價6.3425元下跌252個基點，跌幅0.4％。 截至10點27分，人民幣兌美元在岸價報6.3627元，較上日官價收報6.3641元上揚14個基點，漲幅0.02％。 離岸價報6.3745元，跌75個基點，跌幅0.12％。 人民幣中間價貶19個基本點 妖鎳持續作亂 連兩日跌停 #上揚 #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學者觀點－通膨讓市場詭譎 但曙光來了 04:102022/03/17 專題周報 俄烏戰爭嚇不退投資熱情 散戶3月更想進場 10:242022/03/21 財經 物價飛揚 日銀堅不升息 04:102022/03/19 全球財經 美國升息1碼 長期是利多 13:212022/03/17 財經 挑戰美元地位 沙國賣中國石油 擬改人民幣計價 04:102022/03/17 全球財經 沙國考慮部分原油交易採人民幣計價 04:102022/03/17 話題觀察 《國際金融》火速跟進聯準會 華爾街大行調升基本貸款利率25基點 10:282022/03/17 財經 俄烏戰改變中東格局 04:102022/03/21 時論廣場 人幣中間價升394個基點 人行800億逆回購 11:362022/03/17 財經 南投風鈴木 福岡路紅黃雙色爭豔 04:102022/03/17 地方新聞 LME下周起將再放寬鎳價漲跌幅限制到15％ 21:222022/03/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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