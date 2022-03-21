人民幣兌美元中間價21日報6.3677元，較上個交易日（18日）報價6.3425元下跌252個基點，跌幅0.4％。

截至10點27分，人民幣兌美元在岸價報6.3627元，較上日官價收報6.3641元上揚14個基點，漲幅0.02％。

離岸價報6.3745元，跌75個基點，跌幅0.12％。

人民幣中間價貶19個基本點
妖鎳持續作亂 連兩日跌停
#上揚 #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價